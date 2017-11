Ogah Ceraikan Istri, Faisal Haris Diduga Kembali Jalan Bareng Jennifer Dunn

. duuuhhh rame rame dah lipe di @p3htranstv pagi ini bersama bunda sarita . minceu syooock dech stlh denger cerita langsung dari bunda sarita 😭

A post shared by Bukan Akun Haters / Fanbase 😗 (@lambe_turah) on Nov 9, 2017 at 6:18pm PST