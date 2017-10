Google Trend Ini Si Cantik Kezia Toemion, Gadis Penakluk Cucu Soeharto By

FAJAR TREND – seorang wanita cantik bernama Kezia Tomeion, sebentar lagi menjadi bagian keluarga besar mantan presiden kedua RI, Soeharto.

Dirinya dilamar oleh sang kekasih, Aditya Tihatmanto, putra Bambang Tri Atmojo dan Halimah.

Prosesi lamaran yang diadakan di Pacific Palisades, California, Amerika Serikat itu berlangsung romantis.

Aditya melamar Kezia di sebuah tempat di dekat laut, dengan hiasan taburan bunga mawar merah dan putih.

Keduanya pun tampak serasi dengan sama-sama mengenakan balutan busana berwarna hitam.

Prosesi lamaran keduanya diunggah ke Instagram pribadi Kezia, @keziatoemion. Dalam foto itu, Aditya tampak beraksen memohon sambil berlutut menggenggam tangan Kezia.

“This really is a type of love that only happens in fairytales. A forever type of love. (Ini sungguh jenis cinta yang hanya terjadi dalam dongeng. Jenis cinta selamanya),” tulis Kezia pada keterangan foto.

Namun saat tim Fajar.co.id mengkroscek akun Instagram Kezia, unggahan tersebut telah dihapus oleh yang bersangkutan. (riz/fajar)