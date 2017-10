Ustaz Abdul Somad Ungkap Jenderal Sudirman Miliki Tiga Jimat Andalan

KENAPA JENDRAL SUDIRMAN DITEMBAK TIDAK MATI ? Ustad Abdul Somad, Lc. MA📀Dapatkan Segera Kajian Ustadz Abdul Somad, Lc. MA📀Klik Link WhatsApp Untuk Pemesanan : https://goo.gl/h2XNtUTidak perlu repot mendownload videonya di Youtube, lalu meng-konversinya ke format Mp4 dan Mp3. Kami sediakan flashdisk berisi kumpulan rekaman Mp3 (suara) dan Mp4 (Video) pengajian bersama Ustadz Abdul Somad, Lc. MA. Lebih praktis, mudah dan hemat.CATATAN PENTINGJika Anda membeli flashdisk ini, artinya Anda telah berkontribusi dalam program dakwah di Tafaqquh, karena hasil penjualan Flashdisk Tafaqquh ini akan digunakan kembali untuk membiayai operasional pembuatan Mp3 dan video Kajian serta konten dakwah lainnya, yang semuanya kami bagikan di internet (Youtube) secara gratis, termasuk untuk men-support program-program dakwah lainnya di Tafaqquh. Insya Allah menjadi amal jariyah untuk para pembeli jika diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan lebih berkah karena mendapatkannya langsung dari kami selaku official dari Ustadz Abdul Somad, Lc. MA.Rincian Flashdisk Mp3 :Memori flashdisk: 8 dan 16 GB merk Toshiba (tergantung kapasitas yang diperlukan)Format file: Mp3 (bisa diputar di player, mobil atau langsung ke komputer)Durasi taushiyah: Per file durasi lengkap rata-rata 40 – 60 menitBerikut pilihan volume yang bisa Anda pilih:1. Volume 1: isi 100 Taushiyah: Rp. 295.000,-2. Volume 2: isi 200 Taushiyah: Rp. 495.000,-3. Volume 3: isi 300 Taushiyah: Rp. 695.000,-4. Volume 4: isi 400 Taushiyah: Rp. 895.000,-(Harga yang tercantum diatas sudah termasuk harga flashdisk dan gratis ongkos kirim jika Anda memesan paket Volume 4)Rincian Flashdisk Mp4 :Memori flashdisk 64 GB merk HPFormat file: Mp4 VideoDurasi taushiyah: per file rata-rata 40-60 menitTotal Kajian Volume 1: 100 fileHarga: Rp. 750.000,- (Rp. 5000/file, ditambah flashdisk 64 GB senilai Rp. 250.000,-)Klik Link WhatsApp Untuk Pemesanan : https://goo.gl/h2XNtUAPA SAJA ISINYA?File-file yang ada di dalam flashdisk merupakan rekaman Pengajian Ustadz Abdul Somad, Lc. MA sejak awal kami merekam sampai update terbaru yang baru saja di edit oleh tim produksi kami, dengan kualitas suara yang bersih.

Dikirim oleh Kitab Kuning Aswaja pada 15 Agustus 2017