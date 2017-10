Resmi! 90% Warga Catalan Pilih Merdeka dari Spanyol

FAJAR TREND – Lebih dari 90% warga Catalonia menginginkan kemerdekaan dari Spanyol. Keinginan mereka tertuang dalam hasil referendum kemerdekaan yang digelar pada Minggu (1/10) lalu.

Pengumuman hasi referendum dipublikasikan melalui akun Twitter pemerintahan Catalonia, @catalangov.

Juru bicara pemerintahan Catalonia, Jordi Turull, mengatakan hari ini merupakan kemenangan demokrasi.

“Dari total 2.262.424 surat suara yang tidak disita, 2.020.144 memilih YA, 176.566 memilih TIDAK, 45.586 kertas suara kosong dan 20.129 kertas suara tidak sah,” ujar Turull.

