Bukan Kecewa, Carlo Ancelotti Justru Terhormat Pernah Melatih Bayern Munchen

Namun, bukan kekecewaan yang dirasakan Ancelotti, melainkan rasa terhormat. Hal tersebut ia ungkap melalui akun Twitter, @MrAncelotti.

“Sebuah kehormatan besar bisa menjadi bagian dari sejarah Bayern. Saya berterima kasih kepada klub, para pemain, dan tentunya fans,” tulis Ancelotti, Jumat (29/9).

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 28, 2017